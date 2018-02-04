Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareket öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."