Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye yapacağı ziyarete ilişkin, "Kore Yarımadası'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olması buna ayrı bir zenginlik katıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kore liderinin 27 Nisan günü tarihi bir zirvede bir araya gelişleri, bizim de onlarla olan ilişkilerimize ayrı bir zenginlik katacaktır diye düşünüyorum. Nükleer silahsızlanma amacıyla başlatılan görüşmelerin başarıyla neticelenmesini arzu ediyoruz. Özellikle 10 yıllardır hasretle beklenen kalıcı barışın Kore Yarımadası'nda tesis edilmesini diliyoruz." dedi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Ziyaret kapsamında yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşmeleri olacağını belirten Erdoğan, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edeceğini, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta medeniyetin kadim şehirlerinden alimler, arifler ve mütefekkirler diyarı Buhara'yı ziyaret edeceklerini aktararak, şu bilgileri verdi: "Buhara ziyaretimin anlamı büyük. İnşallah kendileriyle de daha önce görüştük. Arzumuz, isteğimiz bir Buhari, biliyorsunuz Hadis Külliyatı içerisinde en önemli eserlerden bir tanesidir. Dolayısıyla İmam Buhari adına orada bir enstitü kurmayı hedefliyoruz. Bir de İmam Matüridi, itikadi anlayışımızda da bizim odur ve onunla ilgili de orada bir enstitü kuralım istiyoruz. Bu konuda aramızda bir mutabakatımız var. Bu adımları da inşallah bu gidişte inşallah kesinleştireceğiz. Bu ziyaretimizle biz uzun yıllardır kaybettiğimiz o ivmeyi yeniden kazanacağız. Onun için de çok geniş bir iş adamları heyetiyle Özbekistan'a bu ziyaretimizi yapıyoruz." - "Koreli firmaların üst düzey yöneticileriyle çok sayıda görüşmelerim olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretine müteakiben Güneş Kore'nin başkenti Seul'e hareket edeceklerini belirterek, tarihi, özel bağların bulunduğu Kore Cumhuriyeti'ni ziyareti kapsamında da 2 Mayıs'ta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile baş başa ve heyetler arası görüşler gerçekleştireceklerini söyledi.

Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile bir araya geleceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Malumunuz, Kore Cumhuriyeti bölgesinde ve hatta küresel ölçekte bir ekonomik güç. Tabii bu ziyaretimiz de çok anlamlı bir döneme rastlıyor. Malum, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin bir araya geldiği dönemde, şimdi bizler de bu ziyareti gerçekleştirerek çok anlamlı bazı öğreneceklerimizi herhalde öğrenme fırsatını da bulacağız diye düşünüyorum. Kore Cumhuriyeti teknoloji alanında dünya çapında bir oyuncu. Bu ziyaretimiz vesilesiyle önde gelen Koreli firmaların üst düzey yöneticileriyle çok sayıda görüşmelerim olacak. Ziyaretim sırasında iş birliğimizi ileriye dönük adımlarla geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunacağız. İkili iş birliği alanların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları da ele alacağız. Ziyaretin, Kore Yarımadası'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olması buna ayrı bir zenginlik katıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kore liderinin 27 Nisan günü tarihi bir zirvede bir araya gelişleri, bizim de onlarla olan ilişkilerimize ayrı bir zenginlik katacaktır diye düşünüyorum. Nükleer silahsızlanma amacıyla başlatılan görüşmelerin başarıyla neticelenmesini arzu ediyoruz. Özellikle 10 yıllardır hasretle beklenen kalıcı barışın Kore Yarımadası'nda tesis edilmesini diliyoruz. Özbekistan ve Kore Cumhuriyeti ziyaretlerimizin gerek beşeri münasebetler gerekse ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında hayırlara vesile olmasını diliyorum." (Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

- "(Güney Kore ziyareti) Kore Yarımadası'nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olması buna ayrı bir zenginlik katıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kore liderinin 27 Nisan günü tarihi bir zirvede bir araya gelişleri, bizim de onlarla olan ili

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