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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.


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