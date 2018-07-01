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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik"


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