HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaşana kadar, evlatlarımıza çok daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."


PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Sınav soruları basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlarSınav soruları basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlar
TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.