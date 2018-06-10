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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz."


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