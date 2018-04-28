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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum."


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