Cumhurbaşkanı Erdoğan: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın ziyaretinin ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Papa Franciscus'a yapacakları ziyaretin bir iadeiziyaret olduğunu ifade eden Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1959 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bu ziyaretin bir ilki teşkil ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlanacağı üzere Papa Franciscus, 28-30 Kasım 2014'te ülkemize gelmiş, Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunmuş, tarihi ve kutsal mekanları gezmişti. O ziyaret hem gündemdeki sorunlara dair bir fikir teatisi hem de ikili ilişkiler bağlamında oldukça verimli geçmişti. Biz de şimdi kendilerine bu iadeiziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum." dedi.

Papa Franciscus'un Katolik dünyasının ruhani lideri seçildiği 2013 yılından bu yana oldukça aktif bir rol izlediğini, dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren meselelere ilişkin tüm girişimleriyle uluslararası kamuoyunun da takdirini topladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti "Biz de özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisiyle birkaç telefon görüşmem oldu süreç içerisinde. Olumlu yaklaşımları gerçekten Hristiyan dünyasının dini lideri olarak müşterek neler yapabileceğimizi göstermesi bakımından önemliydi. Kendisiyle yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar gibi konuları da ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız." Erdoğan, dün İtalya'nın Macerata kentinde meydana gelen ve yabancıları hedef alan eylemin, zenofobinin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin eylemleriyle bu tür ırkçı saldırılar arasında hiçbir fark yoktur. Camilere, mescitlere, Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik saldırıların arttığı, Arakan'da olduğu gibi zaman zaman bu saldırıların etnik temizlik boyutuna vardığı bu tehlikeli süreçte kararlı bir duruş sergilenmesi şarttır. Türkiye, asırlardır inançlarından dolayı zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Bugün de ülkemizde tüm inanç mensupları bir arada barış içinde yaşıyor. Hiçbir sıkıntı, kısıtlama olmadan ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyor. Biz bu özgürlük ortamını korumakta ve güçlendirmekte kararlıyız. Vatikan'a gerçekleştireceğim ziyaretin bu açıdan da faydalı geçeceğine inanıyorum." - "İtalya; ortak görüşleri paylaştığımız dost bir ülkedir" Vatikan'daki temaslarının ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geleceğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İtalya; ikili ilişkilerimizin mükemmel seviyede olduğu, bölgesel sorunlar karşısında ortak görüşleri paylaştığımız dost bir ülkedir. Akdeniz havzasının barış ve istikrarı için beraber gayret gösteriyoruz. İki NATO müttefiki olarak birbirimizin güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Görüşmelerimizde siyasi, ekonomik, savunma sanayi gibi alanlarda ikili ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Bildiğiniz gibi savunma sanayinde İtalya ile özellikle AgustaWestland, ki savunma sanayindeki bizim en önemli müşterek yatırımımızdır, bu yatırımı şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürdük, sürdürüyoruz ve ATAK helikopterlerinde bizim için çok ciddi bir dönüşüm süreci olmuştur. Ülkemizin DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar hakkında muhataplarımızı bilgilendireceğiz. Bunun yanında Suriye, Irak, Libya, terörle mücadele, Kudüs gibi güncel bölgesel gelişmeleri de ele alacağız. Bilhassa Afrin'deki terör unsurlarını temizlemek için gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarıları ve gelinen son durumu kendileriyle paylaşacağız."