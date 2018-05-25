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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 00:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine;

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ı,

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer UTLU’yu,

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ü atamışlardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan rektör atama

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