Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken küçük kızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kendisine bisiklet armağan etti.

Irmak Ayşe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 66 numaralı Yozgatspor forması verdi.

Görüşmede Irmak Ayşe'nin annesi Tuğba ve babası Ziya İstek de yer aldı.

(AA)