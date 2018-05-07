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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, 1 yıllık yargılamanın ardından esas hakkında mütalaa aşamasına gelindi. Savcının mütalaasını bu hafta vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde talimatla alınan bazı tanık ifadeleri okundu ve bazı tanıklar dinlendi.

ODA TV'de yer alan habere göre, ilk sözü alan Akıncı üs eski komutanı Hakan Evrim, SEGBİS çözümlerinin resim olarak gönderilmesi sebebiyle savunmalarında kullanamadıklarını belirtip, çözümlerin word formatında gönderilmesini isteyince Başkan Oğuz Dik, "Yaparız. Ben bizzat ilgileneceğim" dedi.

Başkan Dik'in Semih Küçük'ün aleyhindeki ifadesini okumasından sonra bu iddialara cevap veren eski amiral Ömer Faruk Harmancık, şunları söyledi:

"Devre arkadaşımdır. Emekli olmuş. Ne zaman emekli olduğunu bile bilmediğim biri. Sınıfta silik ve ezik biriydi. Çalıştığı her yerde şaibeli işlere karıştı. Bu suçlardan kurtulmak için standart itirafçı ifadesi vermiştir. O şahısla 25 yıl önce hiçbir eve gitmedim, hiç ders çalışmadım. Zaten benimle ders çalışacak kapasitede değildi. Olsa kurmaylık sınavını kazanırdı. Ama yalanlarını, iftiralarını atmış, hedefe ulaşmış, tahliye olmuş."

"BUNU NİYE BANA SORUYORSUN"

Sanıklardan Mustafa Temir aleyhinde ifade veren bir tanık ise, duruşma salonunda dinlendi. Kendisi de şüpheli olan tanık, FETÖ bağlantısının bulunduğunu, teğmen olarak Edirne Keşan'a atandığında abinin Temir'le tanıştırdığını, bir yıl aynı evde kaldıklarını anlattı. Başkan Dik, kaç yıl aynı evde kaldıklarını tekrar sordu. Tanık, yine "1 yıl" dedi. Başkan, teşhis için Temir'le birlikte 5 kişinin kürsüye gelmesini isteyince Temir, tanıkla tanıştıklarını bildirdi. Başkan Dik de, "Ben işimi, teşhisi sağlama alayım da. Sonra avukatlarınız itiraz ediyor" karşılığını verdi.

Mustafa Temir, tanık teğmenin devresi olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu belirterek, "1 sene diyor. Ben Keşan'da sadece 2.5 ay kaldım. Siz de sordunuz, 1 yıl olduğunu tekrarladı" diye konuştu.

Bunun üzerine Başkan Dik ile sanık arasında şu diyaloglar yaşandı:

Başkan: Beni karıştırmayın.

Temir: Sizi de görmüş olabilirim.

Başkan: Hangi yıllardı?

Temir: 2015.

Başkan: Ben 2005'te oradaydım.

Aleyhinde bir ifade okunan sanıklardan Muhammed Yılmaz, Başkan Dik'e, "Siz benim rütbemi biliyor musunuz" sorusunu yöneltti. Başkan Dik, "Bunu niye bana soruyorsun" dedi.

Yılmaz, daha önce de anlattığını, ifadede kastedilenin teğmen, kendisinin astsubay olduğunu, o teğmenin hangi cezaevinde kaldığını bile söyleyebileceğini kaydetti. Başkan, "İki cümle söyle ya" deyince de Yılmaz, şu karşılığı verdi:

"Niye söyleyeyim? 60 müebbetle yargılıyorsunuz, gelen tüm Muhammed'leri bana kitliyorsunuz."

"BRİFİNG VERDİ"

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde söz alan son isim Kara Havacılık Okulu eski komutanı Ünsal Coşkun, Kara Havacılık davasında ifade veren "Abdullah" kod adlı gizli tanığın, "Sayın Cumhurbaşkanına 11 Haziran 2016'da 2 kişi Hulusi Akar ve FETÖ'nün darbe girişimi konusunda brifing verdi" dediğini hatırlatarak, bu brifingin dosyaya getirtilmesini istedi.

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Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz

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