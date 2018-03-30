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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD BAŞKANI TRUMP İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:04 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan YALÇIN İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Haber: İhsan YALÇIN İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildiği kaydedildi.

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