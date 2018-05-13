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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması) ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması) ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir."


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