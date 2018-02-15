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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kritik kabul saat 19.41’de başladı.

Ayrıntılar birazdan...

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erdoğan Tillerson

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ABD kuyruğu sıkışmış Kedi gibi.. birkaçgün önce "itlerini kurtarmak için heryolu deneyecekler ama , İtlerinin hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atacaklarını zannetmem" demiştim Bugün"PYD İle PKK YPG yi savaştıralım"demişreziller kötü olan kazansın hesabı Savaştıracaklarından deil O "savaşın(!)"sonunda Hepsini Birleştireceklerdi..
yüz ifadesi herşeyi anlatıyor...
Amerika çocukmu kandırmaya çalışıyor.Amerikanın bu teklifine kargalar bile güler.Amerika bu teröristleri (YPG-PKK) madem bu kadar seviyor alsın Amerikaya götürsün.
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