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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosu'nun F-35 kararı) Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Senatosu'nun F-35 kararı) Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz."


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