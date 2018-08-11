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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 05:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir."


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