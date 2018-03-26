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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz."

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