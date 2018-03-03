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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 08:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde cezaevine atılan insanların mağduriyetinin giderilmesi ve iade-i itibarları için çalışma yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda da bir kez daha kararlılık mesajı vererek “Oradaki mücadeleyi, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun Senegal ayağında medya yöneticilerinin gündemdeki konularla ilgili sorularını cevaplandırdı.

28 Şubat döneminde kumpaslarının mağduru olan insanların özgürlüklerine kavuşmaları veya iade-i itibarlarının sağlanması için yeniden yargılama gibi bir süreç başlayacak mı?

Bu konu ile ilgili Adalet Bakanlığının yaptığı bir çalışma var. Ama bu ne zaman neticelenir, bu tabii ki yargı meselesi. Bunu şu an benim söylemem mümkün değil. Ama biz arkadaşlarımıza, ‘Bu konuda adaletin tecellisi için bir yasal çalışma yapın’ dedik. Şu anda Adalet Bakanlığında böyle bir çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyorlar.

ABD’nin Ankara maslahatgüzarı ‘YPG’yi Menbiç’ten çekeceğiz, YPG’yi müttefik olarak görmüyoruz, verdiğimiz sözlere bağlıyız’ diyor. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?

ABD’liler, ta Obama döneminden beri bizlere, Menbiç’te kalmayacaklarını, oraya girmiş olanları çıkaracaklarını, Fırat’ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil. Rex Tillerson geldiğinde, ‘Çıkaralım onları. Menbiç’in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun’ dedi. Cevaben, ‘Ne sizde olsun güvenlik, ne de bizde! Menbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı’ dedim. ABD’lilerin kastettikleri, kentin asli sakini olan Arapların yerlerine yerleşmelerini sağlama amacıyla, Menbiç’in güvenliğini beraberce sağlamak ise bu elbette yapılabilir. Dediğim gibi biz, sözlerin fiiliyata yansıdığını görmek istiyoruz.

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Putin ‘Erdoğan sayesinde Doğu Guta’daki siviller tahliye edilebildi’ dedi. Bu, Doğu Guta, İdlib veya başka noktalarda sivillerin tahliyesi için beraber çalışılmaya devam edilecek anlamına gelir mi?

Doğu Guta ve İdlib ile ilgili Sayın Putin’i aradım. ‘Tahliye edilenleri biz alalım ülkemizdeki hastanelerimizde bunların tedavilerini yaptıralım’ dedim. O da buna olumlu bir yaklaşım gösterdi. Ama bu isteğimizle ilgili maalesef bir mesafe katedilemedi. Çocukların ve kadınların tahliye edilerek Şam’a gönderildiklerine dair haberler var. Ama Şam’a gönderilmiş olmaları, ejderhaya teslim edilmeleri anlamına gelir.

Afrin’de olumlu yaklaşıp sessiz kalan Rusya, İdlib’de bizi rahatsız edecek bir teklifle karşımıza gelebilir mi?

Afrin olayında Rusya’yla bir sıkıntımız yok. İdlib’te gözlem noktaları oluşturma sürecimiz de devam ediyor. Şu ana kadar 8 gözlem noktası oluşturduk. Soçi’deki üçlü zirvenin benzerini İstanbul’da yapacağız. Bu ve benzeri konuları orada da değerlendirme imkânımız olacaktır.

S-400 alımı nedeniyle ABD’den yaptırım risk var mı? Böyle bir risk olursa Türkiye silah sistemlerini alma kararını gözden geçirir mi?

Bizden söz bir kere çıkar iş biter. Ruslarla o konuda anlaşmış olduğumuz için o iş artık bitmiştir. S-300 alan Yunanistan’a yaptırım mı uygulandı? Kaldı ki ülkemizin güvenliği ile ilgili meselelerde kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz.

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"AKDENİZ'DE SONDAJ BERABER YAPILMALI"

Macron’la olan telefon görüşmenizde Kıbrıs konusu da gündeme gelmiş. Konuyu hangi çerçevede konuştuğunuzu bizimle paylaşabilir misiniz?

Kıbrıs ve münhasır ekonomik bölge konusunda bizim daha yumuşak davranmamızı istiyor. Ben de kendisine bizim uluslararası hukuka uygun davrandığımızı anlattım. Orada bulunacak petrol ve doğalgazda, Kıbrıs’ın kuzeyinin de güneyinin de hakkı var. Bu noktada birilerinin tek taraflı hareket etmesini kabul edemeyiz. Anastasiadis dürüst davranmak istiyorsa yapması gereken bir şey var: Arama çalışmalarının kime nasıl yaptırılacağını Kıbrıs’ın kuzeyiyle müzakere ile belirlemek. Sondaj beraber yapılmalı, çıkacak ürün de beraberce paylaşılmalı.

Sondaj konusunda bir ‘de facto’ durum oluşturmaya çalışıyorlar. Tartışmaların sürdüğü bu süreçte Türkiye de bir sondaj gemisini envanterine kattı. Yakın vadede Türkiye’nin bir arama çalışması söz konusu olabilir mi?

Tabii ki olabilir, bu gemi bunun için alındı. Geminin alınması birinci derecede Rum kesimini rahatsız etti. O bölgede KKTC’nin ve Türkiye’nin rızası olmaksızın bir adım atılamaz. ENİ hadisesinde bu görüldü. Yarın Fransa belki Total ile yapmak isteyecek bu işi. ABD belki Exxon ile yapmak isteyecek. Ama KKTC’nin ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklarından haklarının çiğnenmesine fırsat vermemiz elbette mümkün değildir.

Türkiye’de FETÖ ile mücadele Afrin meselesinden sonra sekteye mi uğradı? Yürüyor mu? Yine 39 asker tutuklandı. Muhalefet bir yandan 2019’da mağdur siyaseti yapmaya hazırlanıyor. Bunların kökü ne zaman kazınacak?

Bu öyle süre verilebilecek bir konu değil. Mücadele devam ediyor. Yargılama neticesinde verilmeye başlamış cezalar var. Müebbete mahkûm olanlar var, bakıyorsunuz, 20, 30, 15 yıl mahkûm olanlar var. Süre veremeyiz ama yapmamız gereken, mücadeleyi kararlı biçimde sürdürmektir. Kovalamaya devam edeceğiz.

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"AFRİKA'DA VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Mali'deydi. Erdoğan, Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından törenle karşılandı. İki lider, eşleri Emine Hanım ve Aminata Keita ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Keita daha sonra baş başa görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan terörle mücadeleye vurgu yaparak şunları söyledi:

Terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batı'nın terör karşısındaki vurdumduymazlığını bütün dünya izliyor.
Suriye’de son aldığım haberle de 2.348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok, yola devam edeceğiz. İnşallah Afrika kıtasındaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz.

(Metrobüs önerisi): Burada toplu taşıma yok. 'Peki burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız?' dedim. 'Ben bunu İstanbul'da gördüm, çok beğendim' dediler. Hemen biz Türkiye'deki firmalarımızla telefonlaşarak irtibatlarımızı kurduk. Önümüzdeki hafta buraya gelerek kendileriyle görüşecekler, Şahsıma devlet nişanı takdim etmeleri beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına kabul ettim.

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"O BİZİM LİDERİMİZ"

Mali Cumhurbaşkanı Keita de, "Erdoğan'ın, İslam ülkelerinin kalkınmasına ve refahının artırılmasına büyük önem verdiğini biliyoruz. İslam dünyasında kendi sesini duyuracak bir lidere ihtiyaç vardı. Bu ses artık duyuluyor. Biz de kendisinin yanındayız" dedi.

"KÂR DEĞİL FAİZ SÖMÜRÜSÜ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi faizlerinin yüksekliği konusunda sık sık uyarılar yapıyorsunuz. Kredi faizlerinin düşmesi için bankaları yönlendirici adım atılması söz konusu mu? Neler yapılabilir? sorusu üzerine, “Faiz meselesinde devlet bankaları ve danışmanlarımla bir çalışma yaptık. O çalışmanın ardından Sayın Başbakan da bir çalışma yaptı ve arkadaşlarımıza bir süre verdi. Onlar bir çalışma yapacaklar. Akabinde de benim başkanlığımda bu konuyu müzakere etmek üzere tekrar bir araya geleceğiz” dedi. Erdoğan, “Yüksek faiz uygulaması ile ülkemizde yatırımı teşvik edemeyiz, yatırımı teşvik edemediğimiz zaman da istihdamı artıramayız. En büyük sıkıntı burada geliyor. Bakıyorsunuz bir banka 2,7 milyar kâr ettiklerinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kâr ettim diyor. Hâlbuki kâr dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret. Hiçbirisi ‘Biz yatırımcıyı teşvik edelim de sürümden kazanalım’ derdinde değil. Bu ülkede yatırıma destekte elimizdeki bu imkânları onlarla paylaşmak suretiyle ülkenin kalkınmasına yardımcı olalım diye de bir dertleri yok. Bu finans sektörü böyle bir sektör” diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan Afrin Afrin operasyonu Afrika Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
senin zulmettiklerin nolacak
hep kandırmaca hıcbır ulke ıstemıyınce bu sefer afrıka ulkelerıne gıtmeye basladı yakında oralarıda karıstırır
Zaten artık avrupa batı seni içeri bile almaz bazen alsa da kerhen alıyordur. Yerini bulmuşsun 5. dünla insanları, yamyamlar İlkel kabileler, arfrikanın açları, Senin Ayağında yalandan islam ayağıa Eh ancak orda itibar görüyorsun
peki senin ceza evine attırdıkların işinden ettiklerinin iadei itibarını kim düzenliyecek
SARDI GENE BAŞA.AYNI TAS AYNI HAMAM.
senin gibi dusunmuyor seni desteklemiyor diye terorist ilan ettiklerinin hesabini nasil vereceksin sen onu dusun. musluman zulmetmez musluman oldugun bile supheli. yasasin zalimler icin cehennem
Gelecek artık afrikanın bizde yerimizi aldık şimdiden batan avrupayı kim ne yapsın
çakma 15 Temmuz mağdurlarına da iade-i itibar yapacaksın ozaman
ülke düşmanları.tayyip düşmanları iş basında..
sen önce askerı okuldakı cocuklarımıza ıadeyı ıtıbarı vereceksın 28 şubattakılerı boş ver o zaman demekkı onlar suclu görülmüş
Reis burda ne işin var bunlar Türkiye nin haritada yerini bilmez bunlarla ni ticareti yapıcaz ne alilar ne satarlar,paraları yoktur Simdi bize goc etmeye baslarlar Bunlar sömürge ülkeler senide dinlemezler,
khk lar içinde gelecekmi
medeni ülkeler adam yerine koymayınca ,tamtam sesleri duyuluyor
idda e diyorum !!! sen defol git, bu ülke cennet olur. öyle gudümsüzsün ki mevsimler bile karıştı memlkette bereket gitti.
Gidebileceğiniz tek yer Afrikada iş adamları ile sefa sürerken Mehmetçiklerimiz yaban ellerde şehit düşüyor. Bu tablo da sizin eseriniz. Ama avanesi bağırıyor Reis bizi afrine götür. Alayını göndereceksin ki gerçekle yüzleşsinler.Orada oyun oynanıyor sanıyorlar. Hepsi baştan aşağı sahte kahramanlık peşinde. Ümmetçiler akıllarınca milliyetçi oldu. Kobani kim de? YPG de. Oraya kim kendi topraklarından teröristleri törenle geçirdi? İktidar. Bunun gibi binlerce ihaneti unutmadık ve unutmayacağız.Siz koyunları aldatırsınız anca....
bekle bizi afrika geliyoruz
Ergenekon, Balyoz gibi yurtseverlere yapılan kumpas mağdurları akla gelmedi mi. Onlar bu ülkenin kahramanları değil miydi. Derhal onlara da iadei itibar verilsin.
Önce güzelce sıçalım, sonra sıvayalım, üstüne çiçek de koyalım. Bir klasik...
bu zihniyet ileride fetö içinde aynı kararlardan alacak.olam masum insanlara olacak.onların cebinden alınan paralar tazminat olarak dağıtılacak.
Reis naptı lan size yok yani bu adamı bu kadar eleştiricek ne yaptı çok cahilsiniz
nu mutlu ülkeme aftikanın en mutena ülkeleri ile sıkı fıkıyız.hepside zengin çuval çuval paralar, galonlarca petrol vede elmaslar
Bunlarmı FETO ile mücadele ediyor güldürmesinler insanları şimdi Sadet Partisine şirin gözükmek için iadeyi itibar geliyormuş peki Türkiyenin yitip giden itibarını kim verecek
Geçin dalganızı bakalım
SİZ ÖNCE FETÖ İLE İŞBİRLİĞİNDEN DOLAYI HESABINIZI VERİP KENDİ İADEİ İTİBARINIZI SAĞLAYIN DA SONRA BAŞKALARINA İADEİ İTİBAR VERMEYİ DÜŞÜNÜN. FETOŞ'U KANUN ÇIKARIP 2000'DE HAKKINDA AÇILAN DAVADAN BERAAT ETTİREN SİZ, YARGIYI ONLARA TESLİM EDİP ORDUYU KUMPAS ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI İLE BEN BU DAVALARIN SAVCISIYIM DİYE PERİŞAN ETTİREN SİZ, HSYK.YI BİLE ONLARLA % 40'A % 60 ORANLARINDA PAYLAŞIP,DEVLETİ SORU ÇALMALARINI BİLE MÜMKÜN KILACAK ŞEKİLDE ONLARA TESLİM EDEN SİZ. SİZ KİMSİNİZ Kİ BİRİLERİNE İADEİ İTİBAR VERİYORSUNUZ,ÖNCE KENDİNİZ İTİBARINIZI ALIN,SONRA BAŞKASINA İADEİ İTİBAR DÜŞÜNÜN...
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