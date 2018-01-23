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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit oldu. Acı haber sonrası ortaya çıkan şehit Özalkan'ın vasiyeti de herkesi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin, Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini vasiyet ettiği öğrenildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda siyasi katıldı.

"EVLADIMIZIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİRİZ"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Şehidimiz Musa Özalkan Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz demiştir. Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz o da bizim saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz Mehmet'lerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar kimlere karşı? Teröristlere karşı. DEAŞ gibi terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu milletimiz ÖSO birlikte zafere ulaşma suretiyle kazanacağız. Kararlıyız azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız. Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweet'lerle de adeta geleceğini okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini de orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz onu da yerine getiririz. Allah rahmet eylesin.''

Şehidin naaşı Ayaş'ın Bayat Köyü'nde toprağa verilecek.

"AĞABEY SABAH KARA HAREKATI YAPILACAK"

Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı." dedi.

Özalkan, kardeşinin 2015'te Kayseri'ye gittiğini, 2017'de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kendisi 2017 Haziran'da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi El Bab'dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin'e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. 'Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun' demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."

Özalkan, kardeşine şehitlik mertebesi nasip olduğu için Allah'a şükrettiğini, kendilerine de bu mertebenin nasip olması için dua ettiğini vurguladı.

"ANNEMİN DE BABAMIN DA BAŞLARI DİMDİK"

Özalkan, şehit kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin. Allah devlete, vatana millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam'ın son sancaktarı olan bu ülke için bu devlet için hepimiz bin ölür bin doğarız. Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ederiz. Biz bu düsturla yetiştik. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Elhamdülillah diyoruz."

Özalkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul'daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara'ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, 'Evet, bize böyle bir mesaj attı' diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini istemiş."

ŞEHİDİN DUYGULANDIRAN VASİYETİ

Adeta şehit olacağını hisseden kahraman Özalkan'ın arkadaşıyla mesajlaştığı ve devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve okula adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Devlet şehidimizin vasiyetini hemen yerine getirmeli. Ona hepimizin vefa borcu var. kabri cennet olsun
Ağladım ya o whatsap mesajını okurken çok duygulandım o yiğit bu vatan için bizim için şehit oldu.Allah mertebesini kabul etsin
ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN...MİLLETİMİZİN BAŞI SOĞOLSUN
ne mübarek bir insanmış ..Allah köküne kırsın versin pkk denen domuz soyları ne ocaklar batırdnız.Allah c.c ocaklarını batırsın pkk. Alah c.c laneti üzerine olsun .PKK.
Allahım Allahım Allahım.. Hilal uğruna Güneşler batmaya, can vatanımız kut'lulanmaya devam ediyor. Bizlere de şehitlik nasip et Allahım.
asıl sen hakkını helal et :( Allah rahmet eglesin milletimin başı sağ-olsun Hepiniz Allah'a emanetsiniz Allah yar ve yardımcınız olsun..
Allah rahmet eylesin bu yüce yiğidimizi. Can verirken bile kendi ırkının geleceğini düşünüyor. İşte gerçek bir kahraman Türk evladı.
EY YÜCE RABBİM SENİN YOLUN DA ŞEHİT OLMAYI ARZULAYAN BU NECİP MİLLET E YARDIMINI ESİRGEME BU CAN BU BEDEN ALLAH İÇİN KUR AN İÇİN RESULÜN İÇİN FEDA OLSUN EY ALLAHIM VATANIMIZIN İÇİN DE BULUNDUĞU BU ZORLU ĞÜNLERDEN ÇIKMAK İÇİN BİZLERE YARDIMINI ESİRGEME SEN BİZİM RABBİMİZSİN BİZ ANCAK SANA İNANIR VE SENDEN YARDIM DİLERİZ ALLAH VAR GAM YOK ŞEHİDİMİZE ALLAH DAN RAHMET DİLİYORUM
Mekanın cennet olsun yiğidim Allah ailene sabırlar versin umutlarınız da sınırları aşmış ne mutlu hepinize bu amçlarınız ne yazıkki çogu gencin aklının ucundan geçmezken siz Telaferde tuğla taşımak istiyorsunuz ne diyelim Sizinle gurur duyuyoruz biliriz ki bir Türk günyaya bedeldir rahat uyu şehidim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah bizlerede nasip eder inşallah o makamı Allah ailesine sabır versin
Vah ülkeme vah
@mehmetsabi bu ülke senin değilki.şu yaptığın yorumdan belli
Allah rahmet eylesin Şehidimizi,,,Kınalı kuzumuz canımız hepsi bizim evlatlarımız.Ailesine Allah sabırlar versin,bence acı haber acı haber deyip te vermeyin bu şetefli makama ulaşma haberlerini,,,acı değil onlar en şerefli makamlara ulşanlar Peygamber(s.a.v.)Efendimiz karşılıyacak onları bunlar acı olamaz Gurur Onur Şeref olur ancak.Ne Mutlu Şehitlik Mertebesine Erenlere,Allah herkeze nasip etmez böyle Şehadeti.Allah Ordumuzu Askerimizi korusun,Vatanımızı Bayrağımızı Ezanlarımızı Milletimizi Ecdadımızı daim etsin kıyamete kadar. İnş Amin
Allah rahmet eylesin ne mutlu O'na şehitlik mertebesine ulaşmış dilediği gibi. Bir de geride kalan hiç babasını tanımadan onun sevgisini tadamadan büyüyecek kızı boynu bükük kalan eşi ailesi ve sevdikleri var. Başları dik durmak zorundalar acılarını kalplerine gömerek gözyaşlarını içine akıtarak. Buna sebep olanları Rabbim cezalandırsın ...
MEKENI CENNET OLSUN KUZUMUN İNŞAALLAH ŞEFATİNE NAİL OLURUZ
Allah rahmet eylesin şehidim hakkını helal et bize. Şehidimizin vasiyeti yerine getirilmeli..
Vay beni vah ülkem
Biz ve bizim gibiler olduğu sürece bu vatanı kimse yıkamayacak. Şehidimmm gözün arkanda kalmasın biz kaldığın yerden devam ederiz. Ve şüphen olmasın öyle bi devletimiz var ki senin o son isteğini muhakkak yerine getirecektir. Allah ailene sabır versin. Sen ölmedin bizimlesin..
ALALAHIM sen kardeşimin şehadetini kabul eyle ve bize de şehitlik mertebesi nasip eyle!Bizi de peygamber efendimizin ordusuna dahil eyle.
Allahım bizlerede Musa gibi olmayı nasip et, Mekanı cennet olsun Allah razı olsun kendisinden, milletimizin başı sağolsun, düşmanlarımız perişan olsun..
ruhun şaad olsun kahramanım , bu yazıyı okuyupta ağlamamak mümkünmü?.
Şehidimize Allahtan Rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum.Askerlerimizin terörle mücadele de Allah yardımcıları olsun. Badem bıyıklı arapsevicilerin pisliklerini, hilal bıyıklı bozkurtlar temizlemeye devam ediyor. Hüseyin çelik denen yaratığın, özel harekatta sarkık bıyıklı MHP militanları dediğini unutmayın. ÜLKÜCÜLER bu devletin teminatıdır. Hükümetler geçicidir. T.C devleti bakiidir !
ağlattın bizi be şehidim.
yüce rabbim şehadetini kabul etsin
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