Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İki bakanlık birleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını birleştireceklerini açıkladı.
Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap vererek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur davetine katılan gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayımlanan sahur programında Erdoğan, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak." dedi.
AA
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