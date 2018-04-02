CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞI YAPTIĞI OKULDA SINIFLARI GEZDİ

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış törenine katıldı.
Erdoğan törenin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan okulun laboratuvarındaki dersi de izledi. Okulun önünde bazı öğrencilerin, Erdoğan'la fotoğraf çektirirken gözyaşı döktükleri görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıflara girmesi
-Öğrencilerle sohbet etmesi
-Laboratuvara girerek dersi izlemesi
-Öğrencilerle fotoğraf çektirmesi
-Öğrencilerin gözyaşı dökmesi
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