CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞI YAPTIĞI OKULDA SINIFLARI GEZDİ

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış törenine katıldı.

Erdoğan törenin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan okulun laboratuvarındaki dersi de izledi. Okulun önünde bazı öğrencilerin, Erdoğan'la fotoğraf çektirirken gözyaşı döktükleri görüldü.