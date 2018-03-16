Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır son yolculuğuna uğurlandı.Törene Cumuhrabşakın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cenaze namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber Efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor" dedi.
"RABBİM FETHİ BİZE YAKIN KILSIN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Osmanlı Mehmetçik için Muhammed'i kullanmadı. Mehmet hatta Mehemmed demiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Rabbim terörle mücadelede özellikle de Afrin savaşında fethini bize yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde bize yaklaşır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Afrin şehidi Muhammed Kır'ı onbinlerce Erzurumlu son yolculuğuna tekbirlerle uğurladı.Piyade Teğmen Muhammet Kır, Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşmüştü.
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