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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Afrin şehidi Muhammed Kır’ın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın. Fetih müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor" dedi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır son yolculuğuna uğurlandı.Törene Cumuhrabşakın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber Efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor" dedi.

"RABBİM FETHİ BİZE YAKIN KILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Osmanlı Mehmetçik için Muhammed'i kullanmadı. Mehmet hatta Mehemmed demiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Rabbim terörle mücadelede özellikle de Afrin savaşında fethini bize yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde bize yaklaşır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Afrin şehidi Muhammed Kır'ı onbinlerce Erzurumlu son yolculuğuna tekbirlerle uğurladı.Piyade Teğmen Muhammet Kır, Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşmüştü.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Hayırdır !!! Neyin Fethi ? Hani biz terörle mücadele ediyorduk....................
zoranmı gitti la
@tiryaki_25 Türkiye Suriyede işgal gücüdür bu açıklama onun teyididir. Zoruma giden sizin gibi avanaklarla aynı havayı soluyor olmak.
Egedeki adaları da fathedelim , hani bizim olup da Yunanların gasp ettiği adaları
alıpta bayrağı mı dikeceksin fetih diyosun reiscik ??? işin gücün boş artislik. Süleyman Şah türbemizi kaybedip gelen sensin ama hava cıva oldumu mangalda kül bırakmıyosun !
@tekhakikat zoruna giden ne var şeytan küçüğü... O türbe bundan önce 3 kez yer değitirmiş... lozanı imzalayan atalarına hiç sordunmu
seninde sonun yakindir ey abu cehil ...
Amin insallah Rabbim askerlerimizi korusun ...
@izmitli_mesut AMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN AMİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİN
tamam yakinda kendini fatih sultan mehmed zanneder biz afrini fethetmiyoruz terorden temizliyoruz ama konuyu fetihe getirerek oy toplama derdinde
afrin dediğin köy köy. milli mücadeleyi küçümseyip üfürükten afrin için aylarca uğraşıp istanbulun fethiyle bir tutan zavallılar
Teröristlerle mücadele ne zaman Fetih oldu. Buna sadece koyunlar inanir sadece onları kandırırsın. Zamanında peşmergeleri Kobaniye davullu zurnalı uğurlayanlar kimdi acaba.
Öyle bir anons ediyor ki sanki Afrin'i türk topraklarına katacak!
Cumaniz mübarek olsun.Allah hayirlara vesile kılsın Sn. Cumhurbaşkanım
Ne olur konuşma artik! Şehit cenazesinde konuşma artık aynı şeyleri duymaktan sıkıldık... Asker üzerinden siyaset yapmayın bu ülkenin genelkurmay başkanı, başbakanı var sizin makamınız hergün konuşmak değildir!
sana ne la
fetih ne allahaşkına. fetih bir yeri zabt edip benimsemek yerleşmektir. biz teröristleri söküp stmak içğn mi ordayız yoksa Afrin i topraklarımıza katmak için mi. amaç siyasi rant için ordumuz kullanılıyor askerlerimiz şehit ediliyorsa. yazıklar olsu .
afrin fatihi rte :)))
@yuzago_43 evet çok güzel bu yılki tarih kitaplarına geçmeli
ey sayın Cumhurbaşkanı istanbulda 2000 bintane korumayla geziyon afrine giricem diyonya bide ???? mikrofonla heryere giriyon allah tüm şehitlerimizin ailesine sabır versin mekanını cennet eylesin insallah
Ne zaferi ya, kimin zaferi , kime karşı....
Sayın erdoğan şehitlik makamı sizin için ne anlam ifade ediyor acaba çok merak ediyorum,yine aynı görüntüler yine siyasi malzeme şehit tabutlarıyla poz vermeler kuranı kerimle meydanlarda oy istemeler sanki istanbulu fethediyoruz milletinkarnı bunlarla doymuyor bunlarla işsizlik azalmıyor enflasyon düşmüyor askerden çok siz çıkıyorsunuz ekranlara herhalde kendinizi tatmin ediyorsunuzz fakat artık yemiyoor bu millet
allahın izniyle az kaldı
İnşallah tez zamanda ele geçirir arapları yerleştiririz ticaretimiz artar
Ne fethi ya. Kim kimden kimin yerini alıyor da fetih oluyor. Bu kadar şovenizm olmaz.
yunan seviciler, yahudi sempatizanı mynet okurlarının bazılarının çok zoruna gidiyor fetih... güneş balçıkla sıvanmaz
adam cenaze başında bile siyaset yapip oy kasıyor. Allahın gazabı yakindir.
İnşallah Allah askerinin polisinin güç versin
fethi mujdelemissinde nasi yani afrin turk topragi mi olacak turkiye sinirlarini mi genisletecek. feth edildigi zaman bi toprak feth edenin olmaz mi
DEDİĞİNİN HEP TERSİ ÇIKIYOR..
O eller niye her seferinde şehit tabutunun üstünde??!!Sehpa mı orası??!!
Herşeyin şov herşeyin. Yazıklar olsun...
çürük raporu almak ordudan kaçmak mert insana yakışmaz de.içinde benim oglumda olsa de.çürük almak askere gitmemek için yurt dışına çıkmak namerte yakışır de reissssss
fetih dediğini anlamıyacak cahiller. o kadar körsünüz ki hala hırsınızdan kime hizmet ettiğiniz belli degil. yunan adalarını tayip beymi verdide ona kızıyorsunuz. emin olun sizin gibi hayinler azaldıkca bizim fet edecek yerlerimiz o kadar artacaktır.
fetih müjdesi var diyor.Allahtan vahiy alıyor güya münafık.Bidaha bu adama oy verene herşey müstehak
savaş??? Bir ülke bir terör örütü ile savaşmaz. Onları temizler. Savaş iki ülke arasında olur. tayyip şimdiden kürdistanı kafasına yazmış herhalde. yarın megri megri diye davul zurna çalmayasın sakın.
afrini türkiye toprına mı katacaksın ki ? ne fethi bu ???
yahu konuşupta askerlerimizi küçük düşürmeyin ne fethi methi o topraklar bizim değil , böyle boş siyasi söylemlerle devlet adamlığını basite indirgemeyin , yukarda arkadaşında dediği gibi önce kendi topraklarımıza sahip çıkakım hani şu 18 ada varya bizim olup da yunanlıların asker koydukları
Şu haberdeki görüntüyü bir iki kuşak sonra yeni nesil okuduğunda hiç şüphe yokki bu yatıklarına lanet edecekler..Bir tarafta vatan millet adına yok edilen gencecik insanlar diğer tarafta saltanatı yada koltuğu uğruna insanların yok oluşuna sebep olan ülke yöneticileri.Neden böyle düşünüyorum ? Çünkü 20 yıl sonra orada ne bir türk askeri kalacak nede bir yer fetih edilmiş olacak.Suriye politikası bizi bir bataklığa sürükledi.Malesef battıkları için çıkmak yerine, sonu olmayacak hayaller uğruna insanlarımızı feda etmeye devam ediyorlar.
insaalah
3.dünya afrin savaşı şaka gibi kafayı yedi bunlar halen savunan davarlar var yorumlara bakın davarı görün :-)
fetih pek uymamış farklı anlamları var fetihin orada farklı bir devlet kurulacaksa tabi buda ayrı bir durum
Zafer Ufıkta Göründükçe ; şimdiye kadar "_ Bize ne Siz gidin" diyenlere ve Mehmetcikle omuz omuza PKK ya karşı Savaşan ÖSO ya "Terörist" diyen İYİ Partinin zibidi Trole de bi hal oldu
ya allah aşkına 4-5 gündür yakındır yakındır diyosun daha lise çocuklarına savaşı anlatıyosun yapmayın etmeyin afrindeki savaşı küçücük çocuklara neden anlatırsınız
fetih nedir?
2 aydir orduylan f16 larlan tanklarlan en iyi silahlarlan bi grup ypy yi yenemedik kalkip fethi den bahs ediyor bide bu savasin galibi ypg dir bunu kabulensek iyi olur !!!!
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