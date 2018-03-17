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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ile ilgili müjdeli haberi her an verebiliriz (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

'DİYARBAKIR'A ARTIK TURİST GELECEK' Kongrenin yapıldığı spor salonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından merkez Sur ilçesinde yenilenen 3 bin dükkânın açılışı ve 1500 Diyarbakır taş evinin temel atma törenine katıldı.

'DİYARBAKIR'A ARTIK TURİST GELECEK'
Kongrenin yapıldığı spor salonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından merkez Sur ilçesinde yenilenen 3 bin dükkânın açılışı ve 1500 Diyarbakır taş evinin temel atma törenine katıldı. Melik Ahmet Caddesi üzerindeki tören alanında bekleyen vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:
"Diyarbakır bir coşku, bir heyecanı yaşıyor. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacak. Sur içindeki değişim, inşallah tanınmayacak durumdayken, şimdi bir başka hale geldi. Yeterli mi, yeterli değil. Belediye hizmet anlayışını buraya yansıtırken, bu değişim nedeniyle Bakan Mehmet Özhaseki'ye Cumhurbaşkanı ve bir parti başkanı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Maliye Bakanı ve TOKİ, bütün bunların yanında milletvekili arkadaşlarımıza, Başbakan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Az önce kongremizi yaptık. Karşımda 50 bini aşkın insan vardı. Akşamları artık rahatlıkla Diyarbakırlı kardeşim dolaşabilecek, alışverişini yapabilecek. Belli bir saatten sonra Diyarbakırlı kardeşim dışarı çıkamıyordu. Bu yatırımlarla bu kapı açılıyor. Diyarbakır neden turist almasın. Ama artık turisti de gelecek. Terör bittiği zaman turist de gelir, değişik şehirlerden vatandaşlarımız da gelir. Sur içinde hatırlamak istemediğimiz acı hadiseler yaşandı. Mahremini hiçe sayarak vatandaşın evine girdiler. Evlerin duvarlarını delerek kaçarken, geride kalan sivil vatandaşlarımızı kalkan yapıp, hedef haline getirdiler. Kurşunlu Camii'yi hedef aldılar, saat kulesini hedef aldılar. Bunların hepsini onardık. Bu sırada şehitler de verdik. Asker ve polisimiz ne camiye kurşun sıkar ne de sivil insanları kalkan yapar. Vatandaşlarımız da Diyarbakır'da yaşayan kardeşlerimiz de bunu gördü. Kırklar Dağı ne alemde? Gereken oldu mu? Oldu."
'AFRİN DÜŞTÜĞÜ ANDA ORADA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNECEK'
Terör örgütünün, vatandaşların temsilcisi olamayacağını belirten Erdoğan, "Kürt, Arap, Zaza kardeşlerimin huzuruna musalat olanlar, karşılarında bizi bulacaklardır. Ve bunun bedelini de ağır ödeyeceklerdir. Zira bunlar ne Kürt, Türk, Arap, Zaza, hiçbir kardeşimin temsilcisi değil. Bunlar sahtekâr, bunlar cellat. Bunlar 13-14-15 yaşındaki kardeşlerimizi dağa kaçıranlar değil mi? Diyarbakır Belediyesi önünde bekleyen anneler bu çocuklarımızın anneleri değil miydi? O annelerle görüştüm. Bu çocukların eline silah veriyorlar ve onları taciz ediyor, kendileri için kullanıyorlar. Fakat bedellerini ağır ödeyecekler. Afrin'dekiler nasıl ödedi gördünüz. Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan kardeşlerimiz evlerine dönebileceklerdir. Teröristlerden geriye ne kaldı; baktığımızda, tahrip edilen yollar, camiler, dükkânlar görüyoruz. Diyarbakır'da elle tutulacak bir şey yok. Bunlar sadece yıkmayı, öldürmeyi, zulmetmeyi bilir. Peki biz ne yaptık? Evleri yıkıldığı için açıkta kalan vatandaşların mağduriyetini giderdik. İlgili bakanlarımızı buraya gönderdik. Ve hızla bir inşaat süreci başlattık. Şu an Sur içinin bu halini gördükçe ben de mutluyum. Nereden nereye? Bin bir yalanla yürütülen faaliyetleri kesintiye uğratmaya çalıştılar, kulak asmadık yolumuza devam ettik. Ve inşallah şimdi burada virgülü koyacağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, iş yerlerinin açılışı ve taş evlerin temel atma töreni için temsili kurdeleyi kestikten sonra buradan ayrıldı.

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