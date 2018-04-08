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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağaoğlu’nu tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

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