Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağaoğlu’nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.