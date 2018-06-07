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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 05:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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