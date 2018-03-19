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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılmak üzere merkezden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenden sonra genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

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