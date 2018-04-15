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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı, üzerinden attı. Şimdi gençler, metal yorgunluğu gitti yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum; bu bir diriliş müjdesidir diyorum. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı, üzerinden attı. Şimdi gençler, metal yorgunluğu gitti yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum; bu bir diriliş müjdesidir diyorum. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz."

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