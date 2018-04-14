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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla mille

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz."

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