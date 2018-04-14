Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle
Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor
Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum