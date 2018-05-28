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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa'nın Akhisar ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti 

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Manisa'nın Akhisar ilçesine gitti. Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, evinin yakınında bulunan helikopter pistine geldi. Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı. Erdoğan helikoptere binerek miting için Akhisar'a gitti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'a helikopterle gitti

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