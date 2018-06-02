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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKM VE TAKSİM CAMİİ İNŞAATLARINI İNCELEDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de vatandaşlarla da sohbet etti.
Gece saatlerinde Taksim'e gelerek, yapımı devam eden cami inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM'ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada vatandaşlar ise Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

BİR VATANDAŞA AK PARTİ ROZETİ TAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı'ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine Ak Parti Rozeti takmasını istedi. Erdoğan'da yanındaki görevlilere dönerek Ak Parti rozeti istedi. Kısa sürede bulunan Ak parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Erdoğan'ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim'den ayrıldı.

"SONUNA KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"
Kendisine AK Parti rozeti takılan ve isminin Seyfi Yıldırım olduğu öğrenilen vatandaş, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz ve onun yanındayım. Daha önceki mitingde de onun Ak Parti rozetini takmasını istemiştim, yetişememiştim. Baktım Cumhurbaşkanımız burada evden yatağımdan kalktım geldim. Ak Parti rozetini taktı, Allah razı olsun. Onunlayız. Sonuna kadar yanındayız Cumhurbaşkanımızın. Başkanlık sistemini de sonunda kadar destekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Cami incelemesi
-Fotoğraf çektirmesi
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-AKM incelemesi
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesi
-Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
-Taksim meydanından AKM'ye yürüyüşü
-Erdoğan'ın yürüyüşü
-Seyfi Yıldırım'ın seslenmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın sohbeti
-Rozet takılması
-Erdoğan ve Yıldırım'ın fotoğraf çekilmesi
-Erdoğan'ın AKM inşaat alanına girmesi
-Röp.
-Genel ve detaylar

02.06.2018 - 03.30 Haber Kodu : 180602008
02.06.2018 - 04.46 Haber Kodu : 180602009

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