HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı kabul etti

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Pekmez ve Belediye Başkanı Yazgı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Kılıçdaroğlu Pendik'te konuştuKılıçdaroğlu Pendik'te konuştu
Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Valisi Aykut Pekmez Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Kendini AK Parti otobüsünün önüne atan kadını, 3 kişi karga tulumba kenara çekti

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.