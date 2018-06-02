Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Pekmez ve Belediye Başkanı Yazgı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Apolet tartışması sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce için çok ağır sözler!
Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor
Bu kavunların tanesi 70 bin TL!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum