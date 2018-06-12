Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirmek üzere Seyit Gazi ilçesinin Aksaklı Mahallesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesinde, TANAP tören alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme yarım saat sürdü.
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