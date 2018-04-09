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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 00:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal’dan Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı.

Ünsal’ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerini protesto eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alınmıştı.

Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açılmıştı.

Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırılmıştı.

Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk “ Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” demişti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf Ünal gözaltı

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Aramak yetmez sayın Erdoğan gerekli desteği sağlayın avukat yardımın da bulunun. Size dil uzatanlara karşı gelmiş insanların yanında bulunun ki. İnsanlar arkaların da bir devlet olduğunu hissetsin.
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