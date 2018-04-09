Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal’dan Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı.

Ünsal’ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerini protesto eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alınmıştı.

Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açılmıştı.

Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırılmıştı.

Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk “ Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” demişti.