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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi.

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