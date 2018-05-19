Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında genç öğrenciler ve sporcularla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir.

Silahlar, F16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil... İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan o paslı yürek, sinede yüktür.

Tanklara, toplara, F16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes ettiler. Mesele bu.

Genç nesil, genç kuşak buna ihtiyacımız var.

"BEN ŞU ANDA TELAŞTAYIM"

Başarının sırrı ekonomide insandır. İnsan varsa emek var, istihdam var, yatırım var, üretim var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var.

Ben şu anda telaştayım. Buradan ayrıldığımda aday listelerini belirlemeye gideceğim. Bu listelerimizin içerisinde 18-19-20 gençlerimiz de olsun istiyoruz. Ama belki listelerin başında ilk çeğreğinde çok fazla olmayabilir ama bu bir adımdır. Şu anda bunların hazırlanıp bu gençleri bir sonraki seçimlere hazırlamak, yerel seçimlere hazırlamak.

"DÜN BİR GENÇ ÖNÜMÜ KESTİ"

Mesela dün bir tanesi önümü kesti 'Ben de aday oldum başkanım' dedi. 'Hayırlısı olsun kızım' dedim. Kapılar açıldı. Bir zamanlar bir siyasetçi 'Ben Taksim'e dört ayaklı koysam onu bile seçtiririm' diyordu. Nererden nereye geldik.

AYRINTILAR GELECEK...

