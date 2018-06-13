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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara muhtarları ile sahurda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 04:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "(Millet kıraathaneleri) Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar" - "Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde, 100, 200, 400, 600, 800 metrekare gibi bu projeleri yapacağız ve buraları kitaplarla inşallah dolduracağız" - "(Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi) Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet kıraathanelerine ilişkin, "Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla sahurda bir araya geldi.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Mutluyum zira Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin en yeni binası olan sergi salonumuza, milletin evine, bu gazi mekana muhtarlarımızla açılışı yaptık ve muhtarlarımızla bugün yine devam ediyoruz, hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

Davete icabetlerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarıma onu söyledim, muhtar kardeşlerimize, Ankara'nın, şunu söyleyin gelirken köy veya mahallesinden, artık tabii köy kalmadı hepsi mahalle, yanına bir tane mahalle sakinini de alsın öyle gelsin. Herhalde öyle yapmışsınızdır, değil mi? Bunu niye böyle yapıyorum? Çünkü burası benim babamın köşkü değil, babamın evi de değil, burası milletin evi. Milletin evi olduğu için de böyle bir mekanda bu milletin gerçek sahipleri muhtarlarımız ve muhtarlarımızın da yanında tercih edeceği bir mahalleli gelmesi çok çok hayırlı olur, isabetli olur dedik. Önce burayı onların tanıması lazım."

Salonun açılışını geçen hafta perşembe günü 2 bin 500 muhtar ile yaptıklarını anımsatan Erdoğan, Ankara'ya kazandırdıkları bu eseri görmek öncelikle Ankaralıların hakkı diyerek sahurda Ankaralı muhtarlar ve vatandaşlarla sahur sofrasında bir araya geldiklerini anlattı.

- Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ve millet kıraathaneleri

Sahur sofralarının bereketli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Güzel bir sözdür 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl.' Bu sofra böyle bir sofra. Böylece belki de ülkemizde ilk defa böylesine kapsamlı ve geniş katılımlı bir sahur düzenledik. Bu bir ilk. Sahurun bereketi ve huzuru bir başkadır." dedi.

Tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Erdoğan, "Biz buraya boşuna 'milletin evi' demiyoruz. Şu ana kadar gerek ana binamızdaki toplantı salonumuzda ve kış bahçemizde, gerek camimizde, gerek kongre ve kültür merkezimizde herhalde yüz binlerce kişiyi ağırladık." ifadelerine yer verdi.

Bu hizmet halkalarına sergi merkezini eklediklerini ve buranın 2 bin 500 kişiyle aynı anda hem toplantılarını icra edebilecekleri hem de ikramlarını yapabilecekleri bir mekan olduğuna işaret eden Erdoğan, önemli bir ihtiyacı karşılaşacak bu salonun hemen batısında da inşaatı tamamlanmak üzere olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." diye konuştu.

Kütüphanenin 24 saat hizmet vereceğini ve burada yapılacak ikramların ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aralar millet kıraathanesi diye anlatıyorum ya meydanlarda, onun bir numaralı örneği burası. Bunu eleştiriyorlar, neye benzetiyorlar? Şaşırıyorum, koskoca bakıyorsun güya ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar."

- "Ne eleştiriyorsun be kardeşim, sen de yap senin de olsun"

İstanbul Merkezefendi'de Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı bir millet kıraathanesi olduğunu ve oraya bir gece ziyarette bulunduklarını anımsatan Erdoğan, 800 metrekarelik bir alana kurulan kıraathanede 17 bin cilt kitabın bulunduğunu bildirdi.

Gençlerin ders çalıştığını gördüğünü anlatan Erdoğan, "Eleştirmeye başladılar. Ne eleştiriyorsun be kardeşim, sen de yap senin de olsun, bırak. Ama bunu yapmak için dertli olacaksın, dertli. Dertli olmayan bunu yapamaz. Bizim gencin haliyle derdimiz var, hallenme derdimiz var. İnşallah şimdi proje bu hafta içinde bitiyor, bu projeleri hayata geçireceğiz ve Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde, 100, 200, 400, 600, 800 metrekare gibi bu projeleri yapacağız ve buraları kitaplarla inşallah dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de dün akşam bir kıraathaneyi ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Muhabbet yaptık, güzel oluyor, niye? Gence ruh veriyor, ruh. Genci bir defa fikirden, düşünceden koparmak başka bir şey ama gence bir fikri, bir düşünceyi kitapların arasında vermek bambaşka bir şey. Bundan korkmayacaksın, bundan çekinmeyeceksin. Kitaba doğru genci sevk edeceksin, yönlendireceksin. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Onların ufkunu, onların önünü bunlarla açmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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