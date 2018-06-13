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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara muhtarları ile sahurda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 04:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Muhtarlarımızdan, sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Sandığa yansımayan her oy ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalin altına girmek istemeyeceğini biliyorum" - "Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne üstüne gidiyoruz" - "Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?' Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü... Daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtarlarımızdan, sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Sandığa yansımayan her oy ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalin altına girmek istemeyeceğini biliyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla bir araya geldiği sahur programındaki konuşmasında, AK Parti'nin doğalgaz kullanılan il sayısını 6'dan 78'e çıkarttığını, bir iki ay içinde 81 ile ulaştıracaklarını söyledi.

Doğalgazın ulaşmadığı ilin kalmayacağını belirten Erdoğan, "Bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri yeniden kömür sobasına mahkum mu edeceksiniz? Bunları sormak lazım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 525 baraj ve 528 hidroelektrik santral yaptığını, 207 içme suyu tesisi, bin 32 sulama tesisi açtığını anlatarak, "Siz bunları yıkıp yeniden suları denizlere mi akıtacaksınız? AK Parti, 242 katrilyon lira sosyal yardım yaptı. Kime? Garip gurebaya, fakir fukaraya. Siz gidip bunları onlardan geri mi isteyeceksiniz?" diye konuştu.

Emeklilerin maaşlarını 2, 3, 4 katına çıkarttıklarını, en son bayram ikramiyesi getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah aşkına 16 yıl önce muhtarlarımız ne maaş alıyordu? Söyler misiniz, işte buyrun 40, 50 lira. Şimdi ne alıyoruz? Bin 600. Nereden nereye. Silah veriyorlar mıydı? Biz silahı verdik mi? İnanın bunlara sorun, haberi bile yoktur. Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?'

Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü... Daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım. AK Parti, savunma sanayinde insansız hava araçlarını yaptı. Silahlı insansız hava araçlarını yaptık. Bize Amerika, İsrail... Amerika bize vermezdi, 'Kongre müsaade etmiyor' derdi. İsrail, verirdi, 10 tane verdi bize, arıza yaptığı zaman da bakmazdı ama şimdi biz artık bunları kendimiz yapıyoruz. Tüfekler, füzeler, toplar, tanklar bunlar yapılıyor."

- "Sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var"

Terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiklerini vurgulayan Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne gittiklerine dikkati çekti.

Afrin ve Cerablus'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonları anımsatan Erdoğan, "Her iki tarafta 4 bin kilometrekarelik alanda şimdi bize gelen mülteciler geri dönmeye başladı. 200 bin kadar mülteci şu anda tekrar kendi topraklarına döndüler. İnşallah daha fazlasıyla topraklarına dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, salonda bulunan muhtarlara şöyle seslendi:

"Ben şimdi sizlerden ve tüm milletimden rica ediyorum; şüphesiz ki muhalefet adayları da karşınıza gelecektir, muhtarsınız ama onlara bir şeyi sormayı bence ihmal etmeyin. Ankara, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ülkemizin bugünlere gelmesinde lokomotif vazifesi gördü. Şimdi Türkiye yeni bir atılımın eşiğinde, Ankara yine lokomotif görevine devam etmeli.

Sizlerle birlikte ülkemizin önümüzdeki yarım asrına, bir asrına yön vereceğiz. 24 Haziran seçimleri işte bu kritik yol ayrımında hepimiz için önemli bir yol ayrımı. Bugüne kadar milletimize hep güvendik, hep milletimizin iradesine teslim olduk, 24 Haziran'da da yine kendimizi milletimize teslim ediyoruz. Sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var."

Türkiye'nin aydınlık yarınları için proje ve planlarının tamam olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bazıları diyor ki 'Çok kaliteli bir kadromuz var.' Kimdir kadro, açıkla? Böyle bir şey yok ama bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro, bizim kadromuz piyasada, arazide olan bir kadro. Dolayısıyla da onun bu şekilde 'gizli kapaklı yürümesi' diye bir şey yok. Ekonomiyse ekonomi kadromuz belli, sanayiyse sanayi kadromuz belli, sağlıksa sağlık kadromuz belli, eğitimse eğitim kadromuz belli ve bunlarla beraber güçlenerek yola devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Muhtarlarımızdan sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz"

Erdoğan, milletin, emaneti kendilerine tevdi ettiği takdirde 16 yıldır olduğu gibi gece gündüz çalışarak hizmete devam edeceklerini söyledi.

"Muhtarlarımızdan, sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sandığa yansımayan her oy, ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle bir vebalinin altına girmek istemeyeceğini biliyorum. Ben bir kez daha sahurumuzu teşrifleriniz için her birinize şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. 'Güçlü Meclis, güçlü hükmet, güçlü Türkiye' diyoruz, bunu başarmamız lazım."

Erdoğan, salonda hizmet eden görevlilere de işaret ederek, "Bu arkadaşlarımız Külliyemize gelen devlet başkanlarına, resmi heyetlere, tüm misafirlerimize de en güzel şekilde hizmet ediyorlar. Emekleri, fedakarlıkları için kendilerine tekraren teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salonun dışında muhtarların, bakanlık yetkililerinin kendilerine iletmek istedikleri sorunlar olduğu takdirde, bu sorunları form dışında alacaklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi alınan formlarda, muhtarlarla ilgili başkanlığımız var, orada hepsi elden geçiyor ve süratle yüzde 85 itibarıyla şu ana kadar geri dönüşün olduğunu bana İçişleri Bakanı Müsteşarı ifade ettiler. Temenni ediyorum ki bunun aynı kararlılıkla devam etmesi bizleri çok daha rahatlatacaktır." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Bitti)

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24 haziran seçimleri Ankara muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu sahur

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