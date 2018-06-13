Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara muhtarları ile sahurda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kıraathaneleri Projesi ve okumanın önemine dikkati çekerek, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla, silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla sahurda bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, Millet Kıraathaneleri Projesi'ne ve gençler arasında okumanın önemine değinerek, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla, silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir." ifadelerini kullandı. "Biz bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu." diyen Erdoğan, bunun da millet kıraathaneleri gibi yerlerden, okullardan geçeceğini ve bunu ispatlayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buralar sadece kütüphane olmanın ötesinde gençlerimize ve vatandaşlarımıza ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, kaliteli vakit geçirebilecekleri mekanlar olacak. 24 saat hizmet verecek olan bu mekanlar internetiyle, ücretsiz çayıyla, kekiyle, simidiyle gerçek birer 'okuma evi' işlevi görecek. Çünkü 'kıraat'ın manası bilmiyor ki kıraathanenin manasını nasıl bilsin. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir. Önce bunu öğrenin. Her ne kadar bu işin kekine takılıp kalmış olsalar da biz gençlerimize en huzurlu ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri bu tür mekanları ülkemizin tüm büyük ilçelerinde ve illerinde kurmakta kararlıyız." - "Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetlerdir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çocukları üniversite sınavına veya mesleki kariyer sınavına hazırlanan ailelerin bu ihtiyacı çok iyi bileceğini belirterek, "Tıpkı millet bahçeleri gibi millet kıraathaneleri de büyüyen, gelişen, refahı artan Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin geçmişte okulundan hastanesine, yolundan konutuna, evin içindeki eşyalarından otomobiline kadar her alanda yoklukların, mahrumiyetlerin Türkiye'si olduğuna dikkati çeken Erdoğan, milletin bugün bu tür temel ihtiyaçların derdine düşmeyi geride bıraktığını dile getirdi. Erdoğan, "Yeni dönemde milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış Türkiye'nin beklentilerine, taleplerine uygun hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadesine yer verdi. Muhtarlara hitaben, "Sizlerin de bildiği gibi, yaparsa yine AK Parti yapar." diyen Erdoğan, bunun için "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye." dediklerini anlattı. Tüm hayatları boyunca sadece hizmet siyaseti yaptıklarını anlatan Erdoğan, buna en büyük referansın 16 yıllık, belediye başkanlığı dönemi de eklendiğinde 20 yıllık hizmetlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbul'a bakın, bizi görün. 11,5 yıl başbakanlığımıza bakın, bizi görün ve ondan sonra 3,5 yıllık cumhurbaşkanlığımıza bakın, bizi görün. Onun için yani farklı siyasi anlayışlarda olabilirsiniz. Bu sizin en doğal, tabii hakkınızdır. Ama marifet iltifata tabidir, bunu da herhalde bir kenara atmazsınız. Bizim davamız, milletimize hizmet davasıdır. Bizim hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmektir.

Bakın işte ilk çeyrekte 7,4 büyümeyi yakaladık. Nereye koyacaksın, işte buyrun 7,4 büyüme. 'Ekonomide battık, bittik' şuydu buydu filan. Neyi battık? Elin oğlu Türkiye için siyasi kararlar veriyor diye siz o siyasi kararlara bakarak mı Türkiye'yi değerlendireceksiniz? Ne halde olduğumuz ortada. Dün evine bir tane araba sokamayan vatandaşlarımızın birçoğunun evinde bugün iki tane, üç tane araba var. Evinde çamaşır makinesi olmayanlar bakıyorsunuz bugün en modern çamaşır makinelerini, buzdolaplarını rahatlıkla evine alabiliyor. Bunları yaşamadık mı geçmişte?" - "AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, onları yıkacak mısınız?" Şu anda Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğüne ve bunların durup dururken olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Bizim vizyonumuz 2053'te, 2071'de evlatlarımızın Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere ulaştırmasıdır. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de milletimize biz bunları vadediyoruz. Diğer partiler ne yapar bilemem ama vaatleri ortada. Onlar sadece yıkmayı, durdurmayı, engellemeyi, satmayı, bozmayı vadediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleriyle ortada olduklarını söyleyerek, Ankara'da yaşanan değişime dikkati çekti. Esenboğa Havalimanı'nı, havalimanına giden yollardaki değişimi, Ankara'da hayata geçirilen altyapı, üstyapı çalışmalarını anlatan Erdoğan, salondaki muhtarlara bu konuda düşünme ve bazı soruları sorma noktasına gelme çağrısında bulundu. "Olur ya birileri önünüze geldiğinde bunlar rahatlıkla onlara sorulabilir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti, Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? Buyurun şu anda Bilkent'te muhteşem bir şehir hastanesini bitirmek üzereyiz. Şurada bir iki ay içerisinde açacağız. Yine Etlik'te devam eden bir şehir hastanemiz var, o da önümüzdeki yıl inşallah açılacak. Peki bunları durduracak mısınız? Şu ana kadar Türkiye genelinde beş şehir hastanesini hizmete aldık, onların kapısına kilit mi vuracaksınız? AK Parti, Türkiye'de TOKİ'yle 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları yeniden tek geliş tek gidişe mi çevireceksiniz?"