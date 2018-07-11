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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

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