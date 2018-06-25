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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANK" ile saat 01.20'de Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri apron önünde aracından inerek seçim zaferi dolayısıyla kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Daha sonra özel uçak "ANK"ye geçen Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkente ulaşmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşmasını yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanı

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