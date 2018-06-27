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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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- Köşke gelen araçların görüntüsü
- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan'ın el sallaması
- Konvoyun yolda durması
- Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
- Detaylar

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