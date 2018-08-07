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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti.
Erdoğan, Altunizade Köprüsü üzerinde konvoyu durdurarak korumaları aracılığıyla çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti.

Görüntü Dökümü
-Erdoğan'ın makam aracıyla yola çıkışı
-Korumaların oyuncak taşıdığı bavul ile görüntüsü
-Avrasya Tüneli'nden geçiş
-Araçların Atatürk Havalimanı'na girişi
-Genel ve detaylar

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