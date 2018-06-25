Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya hareketi öncesi havalimanında bekleyenleri selamladı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya harakete öncesi Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyenleri selamladı. Makam aracını durdurarak kalabağılı selamlayan Erdoğan daha sonra balkon konuşması için saat 01.00 sıralarında Ankara'ya hareket etti.
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