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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk gününde anne ve babasının mezarını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 14.00 sıralarında çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret edip Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

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