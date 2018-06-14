CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Haber: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık ziyaretinden fotoğraflar

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