Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca işgalci olmadığını vurgulayarak, "Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamlar yapmışlardır." dedi. Erdoğan, AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi öncesi Antalya Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, kongrenin hayırlı olması temennisiyle başlayan Erdoğan, kongrenin farklı bir dönemde yapıldığına dikkati çekti. AK Parti'nin şu anda 11 milyon üyesi bulunan bir parti olduğuna işaret eden Erdoğan, kongre salonuna giremeyip dışarıda kendisini bekleyenlerin, aşkın ve heyecanın ifadesi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, bu yolculukta Mart 2019 ve Kasım 2019'daki seçimlerin hazırlığı içinde olduklarını aktardı. Türkiye'nin bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, 2019 mart ve kasımdaki seçimlere herkesin hazır olmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğünü belirterek, "Afrin'de Mehmedimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız var ve son sayılar 3 bin 200'ü aşmış vaziyette, etkisiz hale getirilen teröristler." diye konuştu.

Afrin'de şehitler de olduğunu belirten Erdoğan, "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Peygambere komşu olmak üzere yürüyen şehitlerimiz de var ama bu şehitlerimiz olmasa biz şimdi böyle olabilir miydik? Onların bereketi var. Onun için çok çalışacağız. Eğer çalışmazsak onların şehadetini alamayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 15 yılda Türkiye'nin geldiği noktaya işaret ederek kişi başı milli gelirin 3 bin 500 dolardan 12 bin dolara yükseldiğini söyledi. "Battık, bittik, yıkıldık, Antalya'da turizm çöktü." diyenler olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Geçen yıl 10 milyonu aştık, inşallah bu yıl 13 milyonu aşacağız. Fazlası olacak azı olmayacak." dedi. 2023'te dünyada ilk 10'a girme hedefi koyduklarını hatırlatan Erdoğan, bunun çalışarak olabileceğini vurguladı. - "780 bin kilometrekarede ameliyat yaptırtmayız" Antalya'ya yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, alanda bulunanlara Rabia işaretinin anlamını hatırlattı. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Biz 780 bin kilometrekareye nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekareden geldik. Küçüldük, küçüldük, küçüldük, olduk 780 bin kilometrekare. Hep verdik, hep verdik. Şimdi birileri konuşuyor. Ağzı olan konuşur ama 780 bin kilometrekarede ameliyat yaptırtmayız. Ne PKK'sına ne DEAŞ'ına ne DHKP-C'sine ne şuna ne buna. Asla." ifadelerini kullandı. Alandakilere "PYD şu anda nerede?" diye soran Erdoğan, "Ne demiştim hatırlayın, 'İnlerine gireceğiz'. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler-Dereler'de girdik. Hepsi nal toplamaya başladılar, kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler, orada da kovalıyoruz. Cerablus'ta kovaladık, El Rai'de kovaladık, El Bab'da kovaladık. DEAŞ'la iş birliği yaptılar, FETÖ ile iş birliği yaptılar, kaçan kaçana. Kimisi Pensilvanya'ya kimisi Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya... Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." dedi. - "Biz sömürgeci olmadık" Kararlı ve azimli olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Afrin olayı bitiyor. Biz toprak işgaline gitmiyoruz. Biz teröristleri ülkemize bunlar bela olmasınlar diye kovaladık, kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler." diye konuştu.