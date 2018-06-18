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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arada bir ne söylüyormuş diye (İnce'nin) konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arada bir ne söylüyormuş diye (İnce'nin) konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor."


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