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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcu Arda Turan’ın nikah şahidi oldu.Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcu Arda Turan’ın nikah şahidi oldu.
Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

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