Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcu Arda Turan’ın nikah şahidi oldu.
Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum