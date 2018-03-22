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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:03 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde özel uçağı ile İstanbul'a geldi. Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geçen Erdoğan burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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-Kabulden fotoğraflar

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